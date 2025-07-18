Семь человек пострадали в ночном ДТП в воронежских Лисках

Семь человек пострадали в столкновении двух легковушек в Лисках. ДТП произошло у дома № 13 на улице Титова ночью четверга, 17 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
19-летний водитель «Lada Granta» при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу автомобилю той же марки. За рулём второй легковушки находился 25-летний местный житель.
В аварии оба водителя, а также их пассажирки в возрасте 18, 19, 18, 21 и 37 лет получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия.