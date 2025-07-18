Вскрыта схема взяток на 400 млн при поставках для Минобороны

Ранее адвокат Юлия Нитченко сообщила, что экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны России Илья Тимофеев, проходящий по делу о получении взяток, также обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщила его адвокат Юлия Нитченко. По словам Нитченко, Тимофеев завершает ознакомление с материалами дела, которое связано с заключением пяти государственных контрактов. Адвокат уточнила, что материалы дела уже переданы в суд.