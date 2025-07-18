В Евпатории спасатели сняли людей с застрявшего на высоте аттракциона

В результате около 20 человек провели полчаса в пассажирском модуле заклинившего аттракциона на высоте от трех до пяти метров. Прибывшие по вызову на место сотрудники «Крым-СПАС» провели разведку и с помощью ручного механизма осторожно опустили аттракцион до безопасной высоты. Затем с использованием трехколенной лестницы эвакуировали всех застрявших.