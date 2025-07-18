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В Евпатории спасатели сняли людей с застрявшего на высоте аттракциона

Им пришлось провести полчаса в ожидании эвакуации.

Источник: Прокуратура Республики Крым

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварийной остановкой аттракциона в одном из парков Евпатории, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители намерены установить причину произошедшего и дать оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасности оказываемых услуг, деятельности ответственных должностных лиц и собственника аттракциона.

Вместе с тем, начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым Алексей Игнатенко уточнил, что нештатная ситуация с экстремальным механизированным аттракционом «Супер Нова» произошла в парке развлечений «Авангард».

«При осмотре места происшествия установлена неисправность в виде лопнувшего гидравлического шланга, что привело к остановке аттракциона в момент сеанса катания людей», — пояснил специалист.

В результате около 20 человек провели полчаса в пассажирском модуле заклинившего аттракциона на высоте от трех до пяти метров. Прибывшие по вызову на место сотрудники «Крым-СПАС» провели разведку и с помощью ручного механизма осторожно опустили аттракцион до безопасной высоты. Затем с использованием трехколенной лестницы эвакуировали всех застрявших.

Начальник Инспекции Гостехнадзора Крыма подчеркнул, что аттракцион не имеет обязательной государственной регистрации, а следовательно, эксплуатирующий его предприниматель не имел права запускать тот в работу.

По факту ведется межведомственная работа.