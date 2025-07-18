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Тамбовчанин готовил взрыв на региональном энергообъекте из-за угроз мошенников

В Тамбовской области сотрудники УМВД совместно с представителями УФСБ задержали мужчину, который согласился осуществить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. Угроза уголовной ответственности за финансирование ВСУ подтолкнула его к этому шагу. Информацию об инциденте предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Life.ru

Установлено, что злоумышленник связался с местным жителем через мессенджер и сообщил о возможном уголовном наказании за его финансовую поддержку ВСУ. Чтобы избежать ответственности, он потребовал от тамбовчанина совершить диверсию, на что тот согласился.

После этого преступник получил координаты целевого объекта и инструкции по его повреждению. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали его с поличным. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне задержание украинского шпиона произошло в соседнем с Тамбовской областью регионе — в Воронежской области. Там оперативники ФСБ задержали 41-летнего местного жителя, который, по их данным, сотрудничал с украинской военной разведкой и планировал диверсию.

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