Тамбовчанин готовил взрыв на региональном энергообъекте из-за угроз мошенников

Установлено, что злоумышленник связался с местным жителем через мессенджер и сообщил о возможном уголовном наказании за его финансовую поддержку ВСУ. Чтобы избежать ответственности, он потребовал от тамбовчанина совершить диверсию, на что тот согласился.