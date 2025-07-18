Тамбовчанин готовил взрыв на региональном энергообъекте из-за угроз мошенников

Установлено, что злоумышленник связался с местным жителем через мессенджер и сообщил о возможном уголовном наказании за его финансовую поддержку ВСУ. Чтобы избежать ответственности, он потребовал от тамбовчанина совершить диверсию, на что тот согласился.
После этого преступник получил координаты целевого объекта и инструкции по его повреждению. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали его с поличным. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Накануне задержание украинского шпиона произошло в соседнем с Тамбовской областью регионе — в Воронежской области. Там оперативники ФСБ задержали 41-летнего местного жителя, который, по их данным, сотрудничал с украинской военной разведкой и планировал диверсию.