Расследование катастрофы «Боинга» обратило внимания на действия капитана самолета перед крушением

Через несколько секунд переключатели подачи топлива были снова включены, и один из двигателей перезапустился, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить замедление самолета. Сообщение «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй» было передано в службу управления воздушным движением еще до того, как самолет коснулся земли, всего через 32 секунды после того, как он покинул взлетно-посадочную полосу.