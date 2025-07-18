Расследование катастрофы «Боинга» обратило внимания на действия капитана самолета перед крушением

Авиакомпания Air India не обнаружила «никаких проблем» с заменой топлива на других Boeing после крушения. Сообщается, что следователи изучают действия капитана самолета перед июньской авиакатастрофой, в результате которой погибли 260 человек.
Компания Air India заявила, что не обнаружила «никаких проблем» с переключением топлива на других своих самолетах Boeing после авиакатастрофы со смертельным исходом, в результате которой в прошлом месяце погибли 260 человек, а в отчете США говорится, что следствие обратило внимание на действия капитана лайнера.
В предварительном отчете об инциденте, опубликованном на прошлой неделе, было установлено, что переключатели, которые контролировали подачу топлива в двигатели, были отключены «один за другим» сразу после того, как самолет вылетел из аэропорта Ахмадабада.
Это означало, что двигателям не хватало топлива, что привело к их остановке, пишет The Guardian. Несколько мгновений спустя самолет, направлявшийся в Лондон, потерял высоту и разбился, в результате чего погиб 241 человек на борту и 19 человек на земле.
В предварительном отчете авиационного управления Индии не содержалось рекомендаций относительно действий в отношении Boeing, который производит 787 Dreamliner. Однако после публикации отчета Air India распорядилась в качестве меры предосторожности проверить запирающие механизмы всех переключателей контроля расхода топлива, предназначенные для предотвращения их случайного отключения в полете, на своих самолетах Boeing.
В четверг официальный представитель Air India подтвердил, что «проверки были завершены и никаких проблем обнаружено не было».
Согласно отчету The Wall Street Journal (WSJ), предварительная оценка, сделанная официальными лицами США, показала, что следователи в настоящее время сосредоточены на действиях капитана самолета Сумита Сабхарвала, пилота-ветерана, который, как утверждается, был тем, кто переключил переключатели подачи топлива на отключение.
Сообщается, что запись с черного ящика указывает на то, что во время взлета самолетом управлял первый пилот Клайв Кундер, который поинтересовался, почему пилот перевел переключатели подачи топлива в режим отключения. Сабхарвал ответил, что нет.
WSJ ссылается на слова людей, знакомых с предварительной оценкой американскими официальными лицами улик, обнаруженных в ходе расследования авиакатастрофы, согласно которым, первый пилот Кундер запаниковал, в то время как капитан оставался спокойным.
Источники, на которые ссылается WSJ, не уточняют, были ли эти действия преднамеренными или случайными. Сообщалось, что официальные лица США считают, что к расследованию инцидента также следует привлечь следователей по уголовным делам.
Газета WSJ не назвала источники, с которыми она беседовала, и индийские власти не признали какой-либо вины в своем предварительном расследовании.
В предварительном отчете Индии кратко излагался обмен мнениями между пилотом и первым помощником, но не приводились цитаты. Официальные лица еще не опубликовали прямую расшифровку записанного разговора.
Через несколько секунд переключатели подачи топлива были снова включены, и один из двигателей перезапустился, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить замедление самолета. Сообщение «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй» было передано в службу управления воздушным движением еще до того, как самолет коснулся земли, всего через 32 секунды после того, как он покинул взлетно-посадочную полосу.
Федерация индийских пилотов резко раскритиковала отчет WSJ как «необоснованный», обвинив его в попытке возложить вину на пилота.
После публикации отчета на прошлой неделе министр гражданской авиации Индии Кинджарапу Рам Мохан Найду заявил, что люди не должны «делать поспешных выводов», ссылаясь на благополучие индийских пилотов.
Две группы, представляющие пилотов, осудили предположение о том, что причиной катастрофы могла стать ошибка или действия пилота, назвав его «безрассудной и необоснованной инсинуацией».
В сообщении, опубликованном в Indian Express, говорится, что следователи изучают предыдущие технические неполадки с самолетом, чтобы изучить возможность «несанкционированного переключения» переключателей управления топливом.
Родственники 241 пассажира, погибшего на борту самолета, следовавшего рейсом из Гатвика, выразили разочарование в связи с «расплывчатым и неточным» предварительным отчетом.
В электронном письме, направленном сотрудникам после публикации отчета, исполнительный директор Air India Кэмпбелл Уилсон признал, что отчет «вызвал дополнительные вопросы», но призвал сотрудников «избегать преждевременных выводов, поскольку расследование еще далеко от завершения».