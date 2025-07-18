В Омске пока не планируют запрещать электросамокаты

Власти Омска пока не рассматривают возможность введения запрета на использование электросамокатов, несмотря на рост числа аварий с их участием. Об этом сообщили в администрации города.
В последние годы некоторые российские города, в числе которых Благовещенск, Набережные Челны, Елабуга, а также населённые пункты Ставропольского края — Солнечнодольск и Изобильное — начали вводить ограничения на аренду и использование электросамокатов. Это связано с ростом числа ДТП и нарушений правил дорожного движения со стороны самокатчиков.
Однако, как пояснили в мэрии Омска, в ближайшее время вводить подобные меры в городе не планируется.
«Все будет зависеть от дорожной обстановки и аналитики дорожно-транспортного травматизма, на данный момент речи о запрете электросамокатов на территории Омска не идет», — цитирует региональную администрацию НГС55.
Напомним, что с апреля 2025 года в Омске значительно увеличилось количество аварий с участием электросамокатов. Одним из последних стал инцидент, в котором подросток на самокате сбил семилетнего ребенка.
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