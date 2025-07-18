В Омске пока не планируют запрещать электросамокаты

В последние годы некоторые российские города, в числе которых Благовещенск, Набережные Челны, Елабуга, а также населённые пункты Ставропольского края — Солнечнодольск и Изобильное — начали вводить ограничения на аренду и использование электросамокатов. Это связано с ростом числа ДТП и нарушений правил дорожного движения со стороны самокатчиков.