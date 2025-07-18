В Тамбовской области мужчину задержали за попытку диверсии из-за мошенников

По предварительным данным, неизвестный через мессенджер связался с местным жителем и заявил, что тому грозит уголовное преследование за финансирование Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать ответственности, анонимный собеседник потребовал совершить диверсию на объекте энергетики межрегионального значения. Мужчина, несмотря на незаконность требований, дал свое согласие.