В Тамбовской области мужчину задержали за попытку диверсии из-за мошенников

В Тамбовской области правоохранительные органы предотвратили попытку диверсии на стратегически важном энергетическом объекте. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержание произвели сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД региона совместно с коллегами из управления ФСБ.
По предварительным данным, неизвестный через мессенджер связался с местным жителем и заявил, что тому грозит уголовное преследование за финансирование Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать ответственности, анонимный собеседник потребовал совершить диверсию на объекте энергетики межрегионального значения. Мужчина, несмотря на незаконность требований, дал свое согласие.
На россиянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 281 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании агента СБУ, который собирал данные о базе Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа. Россиянин также сам проявил инициативу и вышел на связь с украинскими спецслужбами.