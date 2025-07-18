Ричмонд
+25°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас объявила о самом жестком пакете санкций против России

Страны-члены Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным за последнее время и включает ряд принципиально новых пунктов. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

В свежем пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении российских банков.

Страны-члены Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным за последнее время и включает ряд принципиально новых пунктов. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала Каллас в социальной сети X. В свежем пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении российских банков. Также ограничения затронут несколько китайских банков, оказывающих поддержку РФ.

Важной частью новых мер стало включение в санкционный список 105 судов, которые, по данным Брюсселя, связаны с транспортировкой российской нефти. В санкционный пакет вошли меры, касающиеся газопроводов «Северный поток». Еще одной новацией стал шаг против зарубежных активов российских компаний. ЕС вводит ограничения в отношении нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше