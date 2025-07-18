Каллас объявила о самом жестком пакете санкций против России

«ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала Каллас в социальной сети X. В свежем пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении российских банков. Также ограничения затронут несколько китайских банков, оказывающих поддержку РФ.