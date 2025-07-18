Экс-ведущей «России 1» Курбангалеевой* запросили 8 лет колонии

Прокурор просит 8 лет для Курбангалеевой*
Гособвинитель запросил восемь лет лишения свободы для бывшей телеведущей «России 1» Фариды Курбангалеевой (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и эксремистов) по делу о публичном оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Такое ходатайство прозвучало на заседании Второго Западного окружного военного суда.
«Назначить Курбангалеевой Фариде Рашидовне восемь лет лишения свободы», — передает РИА Новости слова прокурора. По данным обвинения, Курбангалеева обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма группой лиц с использованием интернета и в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВидео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги и страха.
Второму фигуранту дела, Алексею Барановскому (признан иноагентом), гособвинитель запросил шесть лет заключения. Кроме того, обоим подсудимым предложено назначить запрет на администрирование интернет-сайтов — на четыре года для Курбангалеевой и на три года для Барановского.
Слушание проходит заочно, так как оба фигуранта находятся в розыске. По версии следствия, Курбангалеева в своем telegram-канале размещала сообщения с недостоверными сведениями о действиях российской армии на территории Украины, что, по мнению следствия, могло вызывать у населения чувства тревоги и незащищенности. Также в 2024 году Курбангалеева и Барановский опубликовали на YouTube совместную видеозапись, в которой были зафиксированы признаки оправдания и пропаганды терроризма.
Ранее экс-телеведущая Фарида Курбангалеева обжаловала в столичном суде решение о прекращении рассмотрения ее иска к Роскомнадзору. По мнению Курбангалеевой, меры по замедлению работы платформы YouTube ущемляют ее права, пишет «Царьград».
Фарида Курбангалеева с 2007 по 2014 год работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Экс-ведущая находится в международном розыске и с 2018 года проживает в Праге.
*Фарида Курбангалеева признана иноагентом, внесена в перечень террористов и эксремистов.