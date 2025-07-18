Экс-ведущей «России 1» Курбангалеевой* запросили 8 лет колонии

Слушание проходит заочно, так как оба фигуранта находятся в розыске. По версии следствия, Курбангалеева в своем telegram-канале размещала сообщения с недостоверными сведениями о действиях российской армии на территории Украины, что, по мнению следствия, могло вызывать у населения чувства тревоги и незащищенности. Также в 2024 году Курбангалеева и Барановский опубликовали на YouTube совместную видеозапись, в которой были зафиксированы признаки оправдания и пропаганды терроризма.