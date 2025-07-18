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В Уфимском районе вынесли приговор мужчинам, виновным в гибели двух человек на ж/д путях

В Башкирии двух мужчин осудили за гибель людей на ж/д путях.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии вынесли приговор двум работникам предприятия. Их признали виновными в нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, которое привело к гибели двух человек. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, в декабре 2023 года машинист тепловоза и составитель поездов при перестановке вагонов не проверили отсутствие людей на путях. В результате наезда погибли двое сотрудников подрядной организации, занимавшихся очистными работами.

Машиниста приговорили к двум годам, а составителя поездов — к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

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