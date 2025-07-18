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На туристку напал медведь на Камчатке: врачи рассказали о состоянии женщины

Состояние пострадавшей при атаке медведя туристки на Камчатке остается тяжелым.

Источник: Комсомольская правда

Туристка из Саратова, на которую напал медведь в районе Мутновского вулкана на Камчатке, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главный врач Елизовской районной больницы Ваграм Даллакян, отметив, что медики все же смогли стабилизировать состояние женщины.

Даллакян уточнил, что медведь нанес туристке рвано-укушенные раны, а больше всего пострадала спина. По его словам, женщине невероятно повезло, что в туристической группе был медик Мутновской ГеоЭС, который оказал ей первую помощь.

«Была вызвана карета скорой помощи… Через 15 минут туристка была в больнице, где незамедлительно была прооперирована. На данный момент её состояние удалось стабилизировать, но оно остаётся тяжёлым», — приводит ТАСС слова главного врача больницы.

Женщину уже вывели из шокового состояния. Ей ввели вакцины от бешенства и столбняка. Сейчас ее собираются перевести в Камчатскую краевую больницу.

Напомним, медведь напал на спящую туристку в палатке. Женщина была там одна, но на ее крики прибежали другие туристы и отогнали хищника.