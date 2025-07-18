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В Самаре разыскивают пропавшего 12-летнего подростка с серыми глазами

17 июля 2025 года в 16:00 на правом берегу Волги, в районе Крестовой поляны, пропал 12-летний Николай Свиридов.

17 июля 2025 года в 16:00 на правом берегу Волги, в районе Крестовой поляны, пропал 12-летний Николай Свиридов. Мальчик ушёл с места отдыха, и его местонахождение до сих пор неизвестно. По имеющейся информации, ребёнку может требоваться медицинская помощь.

Приметы пропавшего:

— Возраст: 12 лет (2013 г. р.).

— Рост: около 160 см.

— Худощавое телосложение.

— Русые короткие волосы.

— Серые глаза.

— Одежда: белая футболка, светло-серые шорты, фиолетовые сланцы.

Кто ищет:

— Полиция Волжского района.

— Отряд «Лиза Алерт».

— Сотрудники нацпарка «Самарская Лука».

— Администрация сельского поселения Рождествено.

Поисковые группы обследуют местность, включая лесные массивы, заброшенные здания и прибрежную зону. Опрашиваются возможные свидетели и знакомые подростка.

Если вы что-то знаете:

Срочно звоните:

— Дежурная часть ОМВД по Волжскому району: 8 (846) 921−26−03.

— Единый номер экстренных служб: 112.

— Пресс-служба ГУ МВД: 8 (999) 701−02−33.

Все поступающие сведения будут немедленно проверены. Просьба отнестись с пониманием к важности этой информации.

Особые приметы: На левой щеке небольшой шрам в форме полумесяца (уточнённая информация от родственников).

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