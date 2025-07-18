В Самаре разыскивают пропавшего 12-летнего подростка с серыми глазами

17 июля 2025 года в 16:00 на правом берегу Волги, в районе Крестовой поляны, пропал 12-летний Николай Свиридов. Мальчик ушёл с места отдыха, и его местонахождение до сих пор неизвестно. По имеющейся информации, ребёнку может требоваться медицинская помощь.
Приметы пропавшего:
— Возраст: 12 лет (2013 г. р.).
— Рост: около 160 см.
— Худощавое телосложение.
— Русые короткие волосы.
— Серые глаза.
— Одежда: белая футболка, светло-серые шорты, фиолетовые сланцы.
Кто ищет:
— Полиция Волжского района.
— Отряд «Лиза Алерт».
— Сотрудники нацпарка «Самарская Лука».
— Администрация сельского поселения Рождествено.
Поисковые группы обследуют местность, включая лесные массивы, заброшенные здания и прибрежную зону. Опрашиваются возможные свидетели и знакомые подростка.
Если вы что-то знаете:
Срочно звоните:
— Дежурная часть ОМВД по Волжскому району: 8 (846) 921−26−03.
— Единый номер экстренных служб: 112.
— Пресс-служба ГУ МВД: 8 (999) 701−02−33.
Все поступающие сведения будут немедленно проверены. Просьба отнестись с пониманием к важности этой информации.
Особые приметы: На левой щеке небольшой шрам в форме полумесяца (уточнённая информация от родственников).
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