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Двух подростков, готовивших теракт против силовиков, задержали в Северной Осетии

В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в Следственном комитете в пятницу, 18 июля, у них изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства.

В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в Следственном комитете в пятницу, 18 июля, у них изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

По данным следствия, с июня 2024 года по май 2025 года подростки, являвшиеся сторонниками запрещенной в России террористической организации, изучали специализированные материалы и инструкции в закрытом канале мессенджера. Затем, в мае, они приобрели в Моздоке компоненты для изготовления взрывного устройства и хранили их у себя дома.

Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ и МВД по Республике Северная Осетия — Алания. Подозреваемых задержали, суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ведомстве напомнили, что за приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору, Уголовный кодекс России предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, передает РИА Новости.

Ранее ФСБ также задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который планировал совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата в День России.