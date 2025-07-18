Двух подростков, готовивших теракт против силовиков, задержали в Северной Осетии

По данным следствия, с июня 2024 года по май 2025 года подростки, являвшиеся сторонниками запрещенной в России террористической организации, изучали специализированные материалы и инструкции в закрытом канале мессенджера. Затем, в мае, они приобрели в Моздоке компоненты для изготовления взрывного устройства и хранили их у себя дома.