Мужчину держали в рабстве на золотодобывающем участке в российском регионе

В Амурской области двое местных жителей подозреваются в принуждении к рабскому труду с применением насилия. По данным прокуратуры региона, инцидент произошел на золотодобывающем участке «Ясный», где 67-летний и 36-летний мужчины (отец и сын) с апреля по май этого года принуждали 47-летнего потерпевшего к работе сверх установленных норм.