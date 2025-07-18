Из более чем 170 погибших в результате наводнений половину составили дети

Непрекращающиеся наводнения унесли жизни более 170 человек на востоке Пакистана, около половины из которых — дети, в результате последней катастрофы, которая подчеркивает уязвимость страны перед лицом обостряющегося климатического кризиса.
По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, по меньшей мере 54 человека погибли за последние 24 часа после того, как проливные дожди пронеслись по самой густонаселенной пакистанской провинции Пенджаб, обрушив дома и разрушив дороги.
Как сообщает CNN, ссылаясь на данные NDMA, с начала наводнения 26 июня погибли по меньшей мере 85 детей.
В настоящее время усиливаются опасения за детей, которые особенно подвержены риску утонуть и заразиться опасными для жизни болезнями, передаваемыми через воду, предупреждают агентства по оказанию помощи.
Власти сообщили, что в нескольких районах провинции объявлено чрезвычайное положение, а в городе Равалпинди развернуты военные силы для борьбы с растущим уровнем наводнений.
На видео, опубликованном Управлением по борьбе со стихийными бедствиями Пенджаба, показаны драматические спасательные операции, когда паводковые воды затопляют целые поля и дороги. На одном из них видно, как спасатели спасают детей на надувном плоту.
По данным метеорологического департамента Пакистана, в Равалпинди и близлежащей столице Исламабаде продолжаются проливные дожди, в четверг во многих районах было зафиксировано более 100 миллиметров осадков. В пятницу ожидается еще более сильный дождь.
Махар Хаммад, житель округа Саргодха в Пенджабе, рассказал CNN, что он «серьезно пострадал» от наводнения.
Работник, получающий поденную плату и продающий овощи, Хаммад сказал, что наводнения нанесли ему финансовый ущерб. По его словам, крыша его дома проломлена, и из-за дождя внутрь начала просачиваться вода.
«Я понес огромные убытки. Я продавал овощи, и все было залито водой. Я просто работающий человек — я работаю весь день только для того, чтобы заработать 1000 рупий (4 доллара), но даже это теперь приносит убытки», — сказал он.
По всей стране было создано семь лагерей по оказанию помощи пострадавшим от наводнения, которые предоставляют продовольствие, воду, медикаменты и кров тем, кто пострадал от наводнения.
Пакистан находится на переднем крае климатического кризиса, вызванного деятельностью человека. Страна с населением более 230 миллионов человек страдает от двух мощных погодных условий: одно из них вызывает палящую жару и засуху, а другое — безжалостные муссонные дожди.
«Это не просто “плохая погода” — это симптом усиливающегося климатического кризиса», — заявляет пакистанский сенатор и бывший министр по вопросам климата и окружающей среды Шерри Реман. «Сколько еще будет тревожных звонков, прежде чем мы привнесем реальную устойчивость и готовность в наше городское планирование?».
Продолжительная жара в этом году ускорила таяние ледников на севере страны, вызвав внезапные наводнения в начале этого года.
Наводнения со смертельным исходом, вызванные проливными дождями в муссонные месяцы, часто попадают в заголовки газет в этой южноазиатской стране. Ливень, прошедший в этом году, воскресил воспоминания о рекордных наводнениях трехлетней давности, отмечает CNN.
В 2022 году Пакистан пережил сильнейшее наводнение в своей истории, в результате которого треть территории страны оказалась затопленной из-за проливных дождей, в результате чего погибло более 1000 человек.
Паводковые воды смыли дома, в результате чего десятки тысяч людей оказались на дорогах без еды и чистой питьевой воды.
Когда вода начала спадать, тысячи людей, многие из которых были детьми, стали страдать от множества заболеваний, связанных с водой. Родители отчаянно пытались обратиться за помощью, когда их дети заразились дизентерией, лихорадкой денге и малярией.
По данным ЮНИСЕФ, год спустя около четырех миллионов детей все еще оставались без доступа к безопасной воде.