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В Самаре ребенок ушел с места отдыха на правом берегу Волги и пропал

В Самаре полицейские по тревоге ищут 12-летнего подростка, ему может быть нужна медицинская помощь.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские ищут без вести пропавшего 12-летнего мальчика, который 17 июля в 16:00 ушел с места отдыха на правом берегу Волги и не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Разыскивается Николай Свиридов. Все произошло в районе Крестовой поляны. До сих пор его местонахождение неизвестно. Есть основания полагать, что ребенку нужна медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.

На поиски пропавшего по тревоге подняли личный состав отдела МВД по Волжскому району. Опрашиваются очевидцы, близкие и друзья подростка. Идут поисковые мероприятия. Полицейские обходят дворы и улицы близлежащих сел, осматривают подвалы, чердаки, заброшенные стройки и др.

В поисках помогают волонтеры «Лиза Алерт», сотрудники нацпарка Самарская Лука и администрация Рождествено. Мальчик ростом 160 см, худощавого телосложения, с русыми волосами, серыми глазами. Он был одет в белую футболку, светло-серые шорты и фиолетовые сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (846) 921−26−03, 112, 8 (999)-701−02−33.