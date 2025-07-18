В Самаре ребенок ушел с места отдыха на правом берегу Волги и пропал

В Самаре полицейские ищут без вести пропавшего 12-летнего мальчика, который 17 июля в 16:00 ушел с места отдыха на правом берегу Волги и не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Разыскивается Николай Свиридов. Все произошло в районе Крестовой поляны. До сих пор его местонахождение неизвестно. Есть основания полагать, что ребенку нужна медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.
На поиски пропавшего по тревоге подняли личный состав отдела МВД по Волжскому району. Опрашиваются очевидцы, близкие и друзья подростка. Идут поисковые мероприятия. Полицейские обходят дворы и улицы близлежащих сел, осматривают подвалы, чердаки, заброшенные стройки и др.
В поисках помогают волонтеры «Лиза Алерт», сотрудники нацпарка Самарская Лука и администрация Рождествено. Мальчик ростом 160 см, худощавого телосложения, с русыми волосами, серыми глазами. Он был одет в белую футболку, светло-серые шорты и фиолетовые сланцы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию по телефонам: