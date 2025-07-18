Школьник разорвал селезёнку и впал в кому после падения с качелей в Ленобласти

Трагедия произошла в среду вечером, 16 июля, на детской площадке деревни Мозолево. По предварительным данным, девятиклассник упал с высоты во время катания на качелях около 23:50.
«Пострадавший доставлен в Тихвинскую межрайонную больницу с разрывом селезёнки, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга», — говорится в публикации.
Состояние подростка медики оценивают как крайне тяжёлое — после получения травм юноша впал в кому. В настоящее время реаниматологи борются за его жизнь.
Ранее 14-летняя восьмиклассница получила тяжёлые травмы во время конной прогулки в частной конюшне Серпухова. По информации SHOT, инцидент произошёл, когда девочка пыталась снять видео на телефон во время движения лошади галопом.