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Школьник разорвал селезёнку и впал в кому после падения с качелей в Ленобласти

15-летний школьник впал в кому после падения с качелей в Ленобласти. За жизнь подростка борются врачи. Об этом сообщает 47channel.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла в среду вечером, 16 июля, на детской площадке деревни Мозолево. По предварительным данным, девятиклассник упал с высоты во время катания на качелях около 23:50.

«Пострадавший доставлен в Тихвинскую межрайонную больницу с разрывом селезёнки, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга», — говорится в публикации.

Состояние подростка медики оценивают как крайне тяжёлое — после получения травм юноша впал в кому. В настоящее время реаниматологи борются за его жизнь.

Ранее 14-летняя восьмиклассница получила тяжёлые травмы во время конной прогулки в частной конюшне Серпухова. По информации SHOT, инцидент произошёл, когда девочка пыталась снять видео на телефон во время движения лошади галопом.