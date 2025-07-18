Россиянку оштрафовали за оскорбления в родительском чате

В минувшем мае родители учеников четвертого класса активно обсуждали в мессенджере вопросы, связанные с организацией выпускного мероприятия. В ходе обсуждения возникла конфликтная ситуация, касающаяся даты проведения праздника, в результате чего 33-летняя мать школьника отправила голосовые сообщения, содержащие оскорбительные выражения в адрес другой родительницы.