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Прокурор запросил 8 лет колонии журналистке Курбангалеевой*

Гособвинение просит назначить 8 лет лишения свободы для экс-телеведущей Курбангалеевой* по делу о терроризме и фейках о ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Государственное обвинение потребовало назначить восемь лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда, где рассматривается уголовное дело.

Курбангалеева* обвиняется в оправдании терроризма, его пропаганде, а также в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных Сил РФ.

Как уточнила собеседница агентства в суде, прокурор озвучил свою позицию о мере наказания в ходе судебного заседания. Дело рассматривается в особом порядке — заочно, так как обвиняемая находится за пределами России.

Прежде гособвинитель отметила, что Курбангалеева* опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Тем самым она ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности российской армии.

* — Физическое лицо, признанное иностранным агентом, внесенное в список террористом и экстремистом на территории России.