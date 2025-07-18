Прокурор запросил 8 лет колонии журналистке Курбангалеевой*

Государственное обвинение потребовало назначить восемь лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда, где рассматривается уголовное дело.
Курбангалеева* обвиняется в оправдании терроризма, его пропаганде, а также в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных Сил РФ.
Как уточнила собеседница агентства в суде, прокурор озвучил свою позицию о мере наказания в ходе судебного заседания. Дело рассматривается в особом порядке — заочно, так как обвиняемая находится за пределами России.
Прежде гособвинитель отметила, что Курбангалеева* опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Тем самым она ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности российской армии.
* — Физическое лицо, признанное иностранным агентом, внесенное в список террористом и экстремистом на территории России.