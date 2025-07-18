В Кишиневе 23-летний парень жестоко убил свою мать — преподавателя лицея: Когда его задерживала полиция, он прыгнул с 4-го этажа

В Кишинёве на Рышкановке 23-летний молодой человек убил свою 48-летнюю мать.
По сообщению полиции, звонок о возможном убийстве поступил в службу 112.
Полиции пришлось взламывать дверь в квартиру, где и обнаружили труп женщины с ножевыми ранами в области сердца.
По приезду полиции молодой человек попытался совершить суицид, выпрыгнув с 4 этажа.
Он был госпитализирован.
По некоторым данным, женщина работала преподавателем в столичном лицее.
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