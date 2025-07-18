Стало известно, какие травмы получил избитый хирург в Костанае

«После оказания экстренной помощи и проведения телемедицинских консультаций сегодня принято решение — пострадавший бортом медавиации будет направлен на дальнейшее лечение в Астану в Центр экстренной медицины», — рассказали в больнице.
Напомним, накануне хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.
Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.
В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летний подозреваемый задержан.
Сегодня министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к жителям страны из-за нападений на медиков. Она также сообщила, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов.