Ущерб от аварии с теплоходом на Енисее оценили в 1,2 млрд рублей

«Дополнительно нами оценён вред, причиненный реке Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд рублей. Организации направлено требование о возмещении данной суммы в бюджет. У компании есть 30 дней, чтобы возместить его добровольно. В противном случае, мы обратимся в суд с требованиями о возмещении вреда», — пояснила Юлия Гуменюк.