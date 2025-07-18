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Ущерб от аварии с теплоходом на Енисее оценили в 1,2 млрд рублей

В Красноярском крае завершилась проверка по факту аварии теплохода с розливом топлива на Енисее, сообщила первый заместитель министра экологии Юлия Гуменюк.

Источник: Следственный комитет РФ

По ее словам, в Енисей вылилось 79,3 тонны дизельного топлива. В отношении компании составлены административные протоколы по части 4 статьи 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов) и статье 8.6 (порча земель) КоАП РФ. Штраф может достигнуть 380 тыс. рублей.

На устранение Обь-Иртышскому речному пароходству, которому принадлежит теплоход, дали срок до сентября.

«Дополнительно нами оценён вред, причиненный реке Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд рублей. Организации направлено требование о возмещении данной суммы в бюджет. У компании есть 30 дней, чтобы возместить его добровольно. В противном случае, мы обратимся в суд с требованиями о возмещении вреда», — пояснила Юлия Гуменюк.

Своевременно принятые меры по ликвидации последствий аварии позволили избежать проблем. Последние пробы в рамках мониторинга за состоянием Енисея свидетельствуют об отсутствии превышений по нефтепродуктам.