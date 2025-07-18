Парня в мотоциклетном шлеме поймали на ограблении магазина в Хабаровском крае

В поселке Ванино Хабаровского края огласили приговор по делу о дерзком нападении на ювелирный магазин. Молодого человека задержали на месте, а похищенные украшения вернули владельцу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В апреле этого года 18-летний местный житель зашел в торговый дом в Ванино в мотоциклетном шлеме, скрывающем лицо. В руках у него был топор. Молодой человек начал разбивать стеклянные витрины и складывать золотые изделия в карманы.
«Убежать с похищенным ему не удалось. Охранник и прохожий у входа повалили его на землю и удерживали до приезда полиции. Украшения изъяли и вернули в магазин», — рассказали в ОМВД России по Ванинскому району.
Суд признал парня виновным по статье «Грабеж». Ему назначили наказание — четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок. Приговор пока не вступил в законную силу.