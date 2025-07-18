Пенсионеры из Самары отдали мошенникам под видом сотрудников ЦБ 3,5 млн рублей

Это случилось в июле нынешнего года. Жертвой аферистов стала семейная пара из областного центра, рассказали в ГУ МВД.
Незнакомцы звонили 62-летнему мужчине и его 61-летней супруге 2 недели. Представлялись представителями Банка России. Собеседники говорили пенсионерам, что их средства якобы пытаются передать иностранной армии.
Предложили помощь. Пенсионеры согласились. Жительница Самары сняла накопления на миллион рублей, упаковала в конверт и отдала неизвестной на улице Дыбенко, 20.
«Позже полицейские установили личность курьера — это такая же обманутая мошенниками женщина 1960 года рождения, проживающая в Самаре», — уточнили правоохранители.
Через 2 дня после этого убедили мужа пострадавшей снять 2,58 млн рублей. Тот так и сделал. Далее ему заказали такси. Все деньги привез в Казань и отдал незнакомцу, который назвал некое кодовое слово «Белка».
Позже об инциденте узнал сын потерпевших и рекомендовал обратиться за помощью к полицейским. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
На днях писали о самарчанке, которая потеряла 64 тыс. рублей на продвижении своего бренда одежды и соцсетей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.