Очередной скандал с IMEI: таможенный инспектор попался на взятке за регистрацию iPhone

В который раз мы сталкиваемся с тем, что IMEI-коды в Узбекистане — это не просто технический идентификатор, а целый коррупционный инструмент, который приносит доход нечестным чиновникам. И пока не будет прозрачной и справедливой системы, эта история будет повторяться снова и снова.