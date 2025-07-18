Очередной скандал с IMEI: таможенный инспектор попался на взятке за регистрацию iPhone

Им оказался инспектор группы таможенного контроля и оформления поста «Учкургон», который вымогал деньги у жителя Давлатабадского района за незаконную услугу.
Согласно материалам дела, инспектор пообещал помочь зарегистрировать 57 смартфонов iPhone 16 PRO MAX, ввезённых из-за рубежа, через знакомого сотрудника таможни в международном аэропорту Ташкента. За каждое устройство он запросил по 100 долларов, что в сумме составило 5700 долларов.
Но на этом аппетиты чиновника не закончились. Он также потребовал ещё 400 долларов за то, что ранее «закрыл глаза» на партию одежды, ввезённую в страну без декларации.
11 и 14 июля инспектор получил первую часть «гонорара» — 900 долларов, которые были переведены на банковские карты, оформленные на него и его родственника, в сумме 11 млн 317 тыс. сумов.
Но 16 июля, когда он получил ещё 1000 долларов (12 млн 550 тыс. сумов) на карту родственника, всё пошло не по плану. Его задержали с поличным сотрудники СГБ, Департамента при Генеральной прокуратуре и Таможенного комитета. Все переводы и другие вещественные доказательства были зафиксированы.
В отношении таможенного инспектора возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (пособничество в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Следствие продолжается.
В который раз мы сталкиваемся с тем, что IMEI-коды в Узбекистане — это не просто технический идентификатор, а целый коррупционный инструмент, который приносит доход нечестным чиновникам. И пока не будет прозрачной и справедливой системы, эта история будет повторяться снова и снова.