Белорус получил уголовное дело из-за «аленького цветка» в пластиковом ведре. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
«Аленький цветок в пластиковом ведре», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в июле внимание сотрудников ГАИ Докшицкого РОВД на проселочной дороге привлек велосипедист: из ведра, находившегося на руле велосипеда, торчали стебли растений. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что это коробочки и стебли мака.
Приехавшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр и изъяла растения. Задержанный пояснил, что мак он собрал в поле, расположенном в одной из деревень Докшицкого района для изготовления и потребления запрещенных средств.
Судебный эксперт при проведении экспертизы установил, что растение является опасным наркотическим средством. В отношении белоруса завели уголовное дело.
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