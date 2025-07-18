Предприниматель оштрафован на 80 тыс руб за загрязнение почвы в Усольском районе

В Усольском районе Иркутской области индивидуальный предприниматель нарушил правила использования сельскохозяйственных земель. Из-за этого почва загрязнилась опасными бактериями. Только после вмешательства управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия участок удалось привести в норму. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Россельхознадзоре.
— В ходе проверки в декабре 2023 года государственным инспектором надзорного ведомства установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения (пашня) вблизи села Большая Елань арендатор допустил нарушения, — рассказывают в ведомстве.
Предприниматель складировал навоз крупного рогатого скота на площади более 23 га. без специальной площадки. Это привело к тому, что на загрязненной территории выявлено превышение допустимых бактерий. Кроме этого, земля заросла сорной растительностью. Сумма ущерба, нанесенного почве, составила 221,2 млн рублей.
Предпринимателю выдали предписание устранить нарушения, но он его проигнорировал. В результате его оштрафовали на 50 тыс. руб. и еще на 30 тыс. руб. за повторное нарушение. Только после штрафов предприниматель начал устранять нарушения. В июне 2025 года складирование отходов прекратилось. Однако загрязнение почвы полностью не устранено, и принимаются дополнительные меры.