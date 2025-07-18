Предприниматель оштрафован на 80 тыс руб за загрязнение почвы в Усольском районе

Предпринимателю выдали предписание устранить нарушения, но он его проигнорировал. В результате его оштрафовали на 50 тыс. руб. и еще на 30 тыс. руб. за повторное нарушение. Только после штрафов предприниматель начал устранять нарушения. В июне 2025 года складирование отходов прекратилось. Однако загрязнение почвы полностью не устранено, и принимаются дополнительные меры.