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Закололи отверткой: жительница Приморья помогла любовнику убить мужа

Жительницу Артема осудили за пособничество в убийстве супруга.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском краевом суде завершилось громкое уголовное дело о пособничестве в убийстве. Жительница Артема помогла двум ранее судимым мужчинам расправиться с собственным мужем, чтобы затем поселиться с одним из них в доме погибшего.

По версии следствия, подсудимая познакомилась через соцсети с мужчиной, отбывавшим срок в колонии. После его освобождения у них завязались близкие отношения, и влюбленные решили избавиться от законного супруга.

Сообщник разработал план убийства, привлек к нему друга, а женщина активно помогала. Рассказала о привычках мужа, его графике работы и даже лично отвезла убийц на территорию «Приморского кольца», где работал мужчина. Там злоумышленники нанесли мужчине смертельные удары отверткой.

После убийства подсудимая помогла преступникам скрыться. Забрала их с места преступления и спрятала у себя дома. Когда вечером к ней приехали полицейские, женщина не выдала сообщников.

Присяжные признали женщину виновной, сочтя ее действия не заслуживающими снисхождения. В ближайшее время суд огласит приговор с учетом вердикта. Дело ее сообщников выделено в отдельное производство. Их ждет отдельное разбирательство.