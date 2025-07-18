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В Чашникском районе в озере утонул мужчина

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе в озере Смольянское утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: БЕЛТА

«Спасателям 17 июля в 11.35 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Смольянское возле д. Большие Смольянцы», — рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1973 года рождения, неработавший.

Как отметили в ОСВОДе, около 15.00 во вторник мужчина ушел на озеро Смольянское на рыбалку и не вернулся. На следующий день родственники заявили в Чашникский РОВД о пропаже. В 18.00 в четверг прибывший на озеро другой рыбак обнаружил на поверхности воды тело погибшего, после чего сообщил в РОВД.

Погибший мужчина находился на поверхности воды в одежде в 15 м от берега.