В Чашникском районе в озере утонул мужчина

«Спасателям 17 июля в 11.35 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Смольянское возле д. Большие Смольянцы», — рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1973 года рождения, неработавший.
Как отметили в ОСВОДе, около 15.00 во вторник мужчина ушел на озеро Смольянское на рыбалку и не вернулся. На следующий день родственники заявили в Чашникский РОВД о пропаже. В 18.00 в четверг прибывший на озеро другой рыбак обнаружил на поверхности воды тело погибшего, после чего сообщил в РОВД.
Погибший мужчина находился на поверхности воды в одежде в 15 м от берега.