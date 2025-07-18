В Чашникском районе в озере утонул мужчина

Как отметили в ОСВОДе, около 15.00 во вторник мужчина ушел на озеро Смольянское на рыбалку и не вернулся. На следующий день родственники заявили в Чашникский РОВД о пропаже. В 18.00 в четверг прибывший на озеро другой рыбак обнаружил на поверхности воды тело погибшего, после чего сообщил в РОВД.