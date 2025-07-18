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В Самарской области пьяный мужчина напал на подростков с ножом

В Самарской области произошел тревожный инцидент: в Тольятти нетрезвый злоумышленник, вооружившись ножом, начал преследовать группу несовершеннолетних и открыто угрожал им.

В Самарской области произошел тревожный инцидент: в Тольятти нетрезвый злоумышленник, вооружившись ножом, начал преследовать группу несовершеннолетних и открыто угрожал им. Ситуация вызвала широкий резонанс после публикаций в СМИ.

Следственный комитет РФ по Самарской области оперативно отреагировал на происшествие. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Расследование взято на особый контроль. По распоряжению руководства СК региона начальник следственного управления Павел Олейник подготовит подробный доклад для центрального аппарата ведомства. В документе будут изложены все установленные обстоятельства дела и предпринятые меры.

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