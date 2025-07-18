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Жителя Самарской области с туберкулезом доставили на принудительное лечение

Мужчина из города Похвистнево уклонялся от процедур в медучреждении.

Мужчина уклонялся от процедур в медучреждении, уточнили в региональном ГУ ФССП.

У жителя Похвистнева был туберкулез. При этом в больницу обращаться не спешил. Позже проблему рассмотрели в суде. Ведомство постановило отправить местного на принудительное лечение. Материалы передали приставам.

«При соблюдении санитарно-эпидемиологических правил должника доставили в противотуберкулезный диспансер, где он в настоящий момент проходит соответствующий курс», — объяснили правоохранители.

На днях сообщали, что самарские приставы взыскали с мужчины 36 млн рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ.

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