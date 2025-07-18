2-летняя девочка играла во дворе дома и вдруг пропала. Вскоре малышку нашли мертвой

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошло трагическое событие: погибла двухлетняя девочка. Несчастье произошло на реке Киренга вечером 17 июля. Известно, что ребенок вместе с сестрой играл во дворе частного дома, расположенного недалеко от берега. В какой-то момент девочка осталась без присмотра взрослых и вышла через незапертую калитку. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.