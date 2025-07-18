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2-летняя девочка играла во дворе дома и вдруг пропала. Вскоре малышку нашли мертвой

Двухлетняя девочка утонула в реке Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошло трагическое событие: погибла двухлетняя девочка. Несчастье произошло на реке Киренга вечером 17 июля. Известно, что ребенок вместе с сестрой играл во дворе частного дома, расположенного недалеко от берега. В какой-то момент девочка осталась без присмотра взрослых и вышла через незапертую калитку. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— Девочка спустилась к реке, а затем пропала. Дедушка и дядя отправились на поиски, спустились вниз по реке на лодке и нашли тело ребенка без признаков жизни. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники полиции, — рассказывают в ведомстве.

Следком по Иркутской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в связи с гибелью девочки проверку организовала региональная прокуратура. Ведомство также контролирует дело. При наличии оснований будут приняты меры.