2-летняя девочка играла во дворе дома и вдруг пропала. Вскоре малышку нашли мертвой

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошло трагическое событие: погибла двухлетняя девочка. Несчастье произошло на реке Киренга вечером 17 июля. Известно, что ребенок вместе с сестрой играл во дворе частного дома, расположенного недалеко от берега. В какой-то момент девочка осталась без присмотра взрослых и вышла через незапертую калитку. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Девочка спустилась к реке, а затем пропала. Дедушка и дядя отправились на поиски, спустились вниз по реке на лодке и нашли тело ребенка без признаков жизни. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники полиции, — рассказывают в ведомстве.
Следком по Иркутской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в связи с гибелью девочки проверку организовала региональная прокуратура. Ведомство также контролирует дело. При наличии оснований будут приняты меры.