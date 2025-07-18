2-летняя девочка утонула в Киренге в Казачинско-Ленском районе

Несчастный случай произошел на Киренге в Казачинско-Ленском районе. 2-летняя девочка осталась без присмотра взрослых и утонула в реке накануне, 17 июля. Установлено, что ребенок играл с сестрой в ограде дома около берега, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области, ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья, в какой-то момент девочка осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла через незапертую калитку, после чего спустилась к реке и пропала. Дядя и дедушка отправились на лодке на ее поиски и нашли тело девочки ниже по течению реки.
На месте трагедии работают полицейские. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура проводит проверку и контролирует расследование уголовного дела. При наличии оснований будут приняты меры.
Ранее агентство сообщало, что в поселке Новобирюсинском Тайшетского района произошла трагедия на воде — 25-летний парень утонул в реке Бирюса. Поисковые работы в акватории водоема были завершены 12 июля. Тело молодого человека подняли с 9-метровой глубины и передали полицейским.