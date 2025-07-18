2-летняя девочка утонула в Киренге в Казачинско-Ленском районе

Как рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области, ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья, в какой-то момент девочка осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла через незапертую калитку, после чего спустилась к реке и пропала. Дядя и дедушка отправились на лодке на ее поиски и нашли тело девочки ниже по течению реки.