Трое детей складывали на рельсы камни — ответственность грозит родителям

Как было установлено, 16 июля в агрогородке Петришки Минского района около 18:00 трое детей 8, 9 и 11 лет вблизи железнодорожного моста умышлено разместили камни на рельсах.
Позже правоохранители выяснили, что малолетние причастны к еще трем аналогичным действиям 13, 14 и 16 июля.
Отмечается, что двое детей — местные жители, а третий приехал к бабушке из Смолевичского района.
Правоохранители выезжали на место проживания несовершеннолетних. С детьми и их родителями проведены беседы о возможных последствиях указанных противоправных действий и даны разъяснения по возможной ответственности за их деяния. Они могут быть квалифицированы по ст. 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщений), а также ст. 339 УК (хулиганство).
В связи с тем, что дети еще не достигли возраста, с которого наступает ответственность, правовая оценка будет дана их родителям по ст. 10.3 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей).
Проводится проверка.