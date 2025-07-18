Трое детей складывали на рельсы камни — ответственность грозит родителям

Правоохранители выезжали на место проживания несовершеннолетних. С детьми и их родителями проведены беседы о возможных последствиях указанных противоправных действий и даны разъяснения по возможной ответственности за их деяния. Они могут быть квалифицированы по ст. 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщений), а также ст. 339 УК (хулиганство).