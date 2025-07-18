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В Ростовской области бизнесмена заподозрили в обмане налоговой на 22 млн рублей

На Дону бизнесмена поймали на налоговых махинациях, теперь дело рассмотрит суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за уклонение от налогов на 22 млн рублей будут судить директора компании, работающей в сфере оптовой торговли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, руководитель организации с октября 2021 по июнь 2023 года подавал ложную налоговую отчетность. Он скрыл реальные сделки и указал фиктивные операции с пятью контрагентами. В результате бюджет недополучил десятки миллионов рублей.

— Подозреваемый частично возместил ущерб, перечислив 2 млн рублей. На его имущество в обеспечительных целях наложили арест, — прокомментировали в СК.

Все собранные доказательства следователи уже направили в суд. По части 1 статьи 199 УК РФ директору компании грозят штраф или до двух лет лишения свободы.

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