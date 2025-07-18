Самарца осудят за фиктивную регистрацию свыше 17 иностранцев

С выходцами из-за рубежа «сотрудничал» 59-летний местный. На этом заработал порядка 15 тыс. рублей, объяснили в областном ГУ МВД.
В марте прошлого года мужчина встретил иностранцев на улице и предложил зарегистрироваться в своей квартире. Но попросил за это помочь со строительством частного дома.
Через несколько месяцев у горожанина сгорела дача. В тайне от супруги возместить ущерб решил за счет такой же схемы. Далее полицейские выяснили: в квартире на проспекте Кирова по бумагам якобы проживали свыше 17 человек. Хотя позже выявили только 16 эпизодов фиктивной регистрации.
«Для жены и детей подозреваемого стало неожиданностью подобное соседство», — заявили в региональном главке.
Самарец признал вину. Объяснил: иностранцы в квартире по факту не жили, а на фиктивной регистрации заработал почти 15 тыс. рублей. Сейчас проходит по уголовному делу. Материалы передали в суд.
Недавно двое тольяттинцев лишились свободы за организацию незаконной миграции.
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