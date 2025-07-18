Самарца осудят за фиктивную регистрацию свыше 17 иностранцев

Через несколько месяцев у горожанина сгорела дача. В тайне от супруги возместить ущерб решил за счет такой же схемы. Далее полицейские выяснили: в квартире на проспекте Кирова по бумагам якобы проживали свыше 17 человек. Хотя позже выявили только 16 эпизодов фиктивной регистрации.