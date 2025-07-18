15,3 тыс случаев укусов клещей зафиксировали в Иркутской области

С начала эпидемического сезона в Иркутской области зафиксировано 15,3 тысяч случаев укусов клещей, из них 3,5 — среди детей. Исследования показали, что 2,9 тысячи клещей из 10,7 тысяч исследованных были заражены боррелиозом, 236 — энцефалитом, а 842 — другими клещевыми инфекциями. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
— Зарегистрировано 98 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 80 случаев клещевого энцефалита и четыре случая риккетсиоза, — рассказывают в ведомстве.
Специалисты напоминают о важности соблюдения профилактических мер при выезде на природу. Для защиты от укусов клещей рекомендуется использовать репелленты, носить защитную одежду и проводить регулярные осмотры тела после посещения природных зон. При укусе клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью для предотвращения возможных осложнений.