Житель Барановичей из мести поджег чужой автомобиль, установлены все обстоятельства

По данным следствия, вечером 12 мая в агрогородке Мир 40-летний житель Барановичей сначала бросил табуретку в легковой автомобиль Volkswagen, принадлежащий 38-летнему местному жителю, а затем облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Супруга потерпевшего вместе с соседями пыталась потушить пожар.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Злоумышленник был задержан, освидетельствование показало уровень алкоголя в крови мужчины почти 2,4 промилле.
В ходе следствия выяснилось, что мотивом преступления стала давняя неприязнь, связанная с привлечением обвиняемого к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 2021 году потерпевший сообщил в ГАИ о правонарушении, в результате чего мужчину лишили права управления транспортом.
История получила продолжение в конце апреля 2025 года. Житель Барановичей находился за рулем автомобиля со вставленными в замок зажигания ключами, распивая спиртное. Чтобы не допустить возможную поездку, 38-летний мужчина изъял ключи и передал их родственникам нарушителя. А 9 мая потерпевший стал очевидцем опасного вождения микроавтобуса Mercedes, за рулем которого находился знакомый обвиняемого. После обращения в милицию транспорт был помещен на штрафстоянку, а нарушителя привлекли к ответственности.
В ходе следствия житель Барановичей полностью признал вину и подробно рассказал о произошедшем. Выяснилось, что в день поджога он пешком отправился в агрогородок, по пути подобрав табуретку, которую бросил в автомобиль перед тем, как совершить поджог.
По результатам проведения комплексной химической и пожарно-технической экспертизы установлено, что в качестве легковоспламеняющейся жидкости использовался бензин.
Обвиняемый возместил причиненный ущерб. Кроме того, следователем наложен арест на его имущество стоимостью Br20 тыс.
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 218 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.