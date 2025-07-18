Житель Барановичей из мести поджег чужой автомобиль, установлены все обстоятельства

История получила продолжение в конце апреля 2025 года. Житель Барановичей находился за рулем автомобиля со вставленными в замок зажигания ключами, распивая спиртное. Чтобы не допустить возможную поездку, 38-летний мужчина изъял ключи и передал их родственникам нарушителя. А 9 мая потерпевший стал очевидцем опасного вождения микроавтобуса Mercedes, за рулем которого находился знакомый обвиняемого. После обращения в милицию транспорт был помещен на штрафстоянку, а нарушителя привлекли к ответственности.