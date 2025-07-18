Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист, сбивший школьницу на тротуаре, задержан в Иркутске

В отношении мужчины составлено пять административных материалов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя мотоцикла, который сбил 15-летнюю девушку на тротуаре и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на улице Ленина в середине июля. Вскоре нарушитель был оперативно задержан. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— В отношении мужчины составлено пять административных материалов: за управление мотоциклом без водительского удостоверения, управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством, оставление места ДТП, езду по тротуару и отсутствие полиса ОСАГО, — рассказывают в полиции.

Мировой судья приговорил нарушителя к административному аресту на 10 суток.

Госавтоинспекция города Иркутска напоминает водителям о недопустимости оставления места дорожно-транспортного происшествия, так как это нарушение закона, которое может повлечь за собой серьезные последствия.