Мотоциклист, сбивший школьницу на тротуаре, задержан в Иркутске

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя мотоцикла, который сбил 15-летнюю девушку на тротуаре и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на улице Ленина в середине июля. Вскоре нарушитель был оперативно задержан. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.