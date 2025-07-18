Зампреда новгородского правительства арестовали по делу о взятке

«Уверен, что коллеги проведут максимально объективное и всестороннее расследование. Выводы сделаем после окончания следственных действий и процедур. Сейчас могу заявить одно совершенно точно: есть два базовых требования к каждому члену регионального правительства — честность, преданность своему делу и интересам жителей Новгородчины. Иного быть не может», — написал Дронов в телеграм-канале.