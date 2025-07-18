Взрослый против ребёнка? Инцидент на детской площадке Ташкента вызвал бурную реакцию в соцсетях

Vaib.uz (Узбекистан. 18 июля). Накануне в социальных сетях распространилось видео, снятое на одной из детских площадок Ташкента. Пользователи в комментариях утверждали, что трое взрослых женщин подошли к ребёнку и начали его бить и пинать, что вызвало волну возмущения и бурные обсуждения.