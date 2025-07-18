Взрослый против ребёнка? Инцидент на детской площадке Ташкента вызвал бурную реакцию в соцсетях

Ситуацию прокомментировали в ГУВД Ташкента.
Как выяснилось, инцидент произошёл ещё 28 апреля около 16:00 в махалле Шифокорлар Алмазарского района, перед многоквартирными домами. На детской площадке 36-летняя женщина ударила несовершеннолетнего, с которым у её ребёнка до этого произошёл конфликт.
Пострадавший ребёнок обратился за медицинской помощью. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы квалифицированы как лёгкие, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья.
В отношении женщины было возбуждено административное дело по статье 52 Кодекса об административной ответственности («Причинение лёгкого телесного повреждения»). Суд постановил назначить ей штраф.
Одни называют поведение матери возмутительным, другие — «естественной защитой своего ребёнка». Но возникает вопрос: может ли конфликт между детьми оправдать насилие со стороны взрослого? Имеет ли кто-то право применять силу к чужому ребёнку — даже если он обидел вашего?
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