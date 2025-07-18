Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на мальчика в Прикамье

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно в середине июля 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что краевое СУ СКР выявило сообщения о нападении собак на ребёнка в Александровском муниципальном округе. Стая бездомных животных накинулась на мальчика и схватила его за рукав одежды.