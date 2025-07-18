Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на мальчика в Прикамье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на мальчика в Пермском крае, сообщает телеграм-канал Следственного комитета России.
Речь идёт о происшествии, о котором стало известно в середине июля 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что краевое СУ СКР выявило сообщения о нападении собак на ребёнка в Александровском муниципальном округе. Стая бездомных животных накинулась на мальчика и схватила его за рукав одежды.
Пострадавшему ребёнку удалось вырваться и убежать, а позже следователи по поручению главы СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина возбудили уголовное дело. Расследование ведётся по статье УК РФ «Халатность».
На следующий день, 18 июля, на инцидент также обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщило федеральное ведомство.