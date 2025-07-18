Новосибирец заплатит 100 тысяч детям за жестокое обращение

Житель Новосибирской области заплатит детям 100 тысяч рублей. Он был осужден по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Было установлено, что мужчина не выполнял родительские обязанности. Кроме того, он жестоко обращался со своими двумя детьми. Он причинял им моральные и нравственные страдания.
В ходе судебного разбирательства прокурор потребовал компенсацию за моральный ущерб. Колыванский районный суд удовлетворил этот иск и взыскал с мужчины по 50 тысяч рублей в пользу каждого ребенка.