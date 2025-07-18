Курбангалееву заочно осудили на восемь лет

В мае 2024 года Курбангалеева с соучастником, находясь за пределами России, разместила в интернете на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. В январе 2023 года, находясь за границей, она также разместила на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО. Курбангалеева и Барановский находятся в международном розыске.