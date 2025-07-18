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Курбангалееву заочно осудили на восемь лет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил восемь лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов), признав ее виновной в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Wikimedia Commons/CC BY 4.0

«По совокупности преступлений окончательно назначить Курбангалеевой наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласил судья приговор, который не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента задержания осужденной при пересечении границы России или ее экстрадиции.

Кроме того, суд установил для Курбангалеевой запрет на администрирование интернет-сайтов на четыре года.

Защита журналистки обжалует приговор в апелляционной инстанции, сообщил ее адвокат Ильнур Шарапов.

«Приговор обжалуем обязательно, так как настаивали на оправдании Фариды Курбангалеевой», — сказал защитник.

Второго фигуранта — Алексея Барановского (признан иноагентом и внесен в перечень террористов) — суд приговорил к шести годам лишения свободы заочно. Также ему назначен запрет администрировать сайты на четыре года. Суд назначил подсудимым те сроки, о которых просила прокуратура.

Курбангалеева и Барановский заочно признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета группой лиц). Курбангалеева признана виновной по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Процесс проходил в открытом для СМИ и публики режиме.

В мае 2024 года Курбангалеева с соучастником, находясь за пределами России, разместила в интернете на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. В январе 2023 года, находясь за границей, она также разместила на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО. Курбангалеева и Барановский находятся в международном розыске.