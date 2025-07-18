Жительница Самарской области споила знакомого и стащила у него телефон

Уточнила: у знакомого было два гаджета. Один из них решила украсть. Для этого заболтала его и принесла бутылку водки. После застолья сказала, что якобы пойдет за добавкой, устройство оставила себе. Потом продала прохожему за 2 тыс. рублей.