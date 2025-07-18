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Жительница Самарской области споила знакомого и стащила у него телефон

Это случилось в Чапаевске. 39-летняя местная продала устройство. Сейчас проходит по уголовному делу.

Это случилось в Чапаевске. 39-летняя местная продала устройство. Сейчас проходит по уголовному делу, рассказали в региональном главке.

Жертвой стал 57-летний мужчина. По его словам, соседка взяла телефон для звонка и не вернула. Позже полицейские собрали сведения о подозреваемой, задержали ее и привезли в отдел. Вину признала.

Уточнила: у знакомого было два гаджета. Один из них решила украсть. Для этого заболтала его и принесла бутылку водки. После застолья сказала, что якобы пойдет за добавкой, устройство оставила себе. Потом продала прохожему за 2 тыс. рублей.

Злоумышленница пообещала возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества путем обмана. До этого рассказывали, как тольяттинец похитил с карты 72-летнего пенсионера 8 тыс. рублей.

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