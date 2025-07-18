«Собачий король» напал на приют: 36 собак пропали

По данным сотрудников приюта, трое собак погибли в драках, 14 получили тяжёлые травмы, 36 — пропали. Около 30 животных в критическом состоянии с симптомами кишечной инфекции, ещё более 100 — с расстройствами пищеварения. Образцы мяса направлены на экспертизу, чтобы установить, не было ли оно отравлено.