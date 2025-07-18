«Собачий король» напал на приют: 36 собак пропали

В ночь на 16 июля в селе Козелки местный житель незаконно проник в приют «ФлагманВет», выпустил из вольеров собак и накормил их тухлым мясом с опарышами. Инцидент обернулся массовой гибелью и травмами животных.
По данным сотрудников приюта, трое собак погибли в драках, 14 получили тяжёлые травмы, 36 — пропали. Около 30 животных в критическом состоянии с симптомами кишечной инфекции, ещё более 100 — с расстройствами пищеварения. Образцы мяса направлены на экспертизу, чтобы установить, не было ли оно отравлено.
На месте задержан Владимир Шумилин, известный как «собачий король». По словам волонтёров, он три года мешал работе приюта, устраивал провокации и пугал животных. Весной 2025-го его визиты временно прекратились, но инцидент подтвердил опасения сотрудников.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Справка:
Владимир Шумилин, известный как дядя Вова, проживает в одном из многоквартирных домов Ленинского района Самары. На его придомовой территории содержалась группа бродячих собак, численность которой неуклонно увеличивалась за счет новых животных. В результате количество собак достигло нескольких десятков.
Ранее дядя Вова осуществлял передвижение по улицам и набережной города Самары на велосипеде, сопровождаемый большой группой крупных бродячих собак.
Напомним, в Самарской области, в селе Черноречье Волжского района, 10 февраля 2024 года местные жители нашли мёртвых уличных собак. Животные отравились изониазидом. Яд разбрасывали на придворовых территориях, из-за чего пострадали и домашние питомцы.
Отравители действовали после нападения собак на мальчика. Накануне на 11-летнего ребёнка напали кане-корсо и немецкая овчарка.
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