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Автомобиль с водителем и пассажирами упал в реку в Нижегородской области

Людей ищут водолазы.

УАЗ рухнул в реку в Нижегородской области. В момент происшествия в машине находились трое мужчин и две женщины. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

По данным источника, 17 июля автомобиль по какой-то причине выскочил с дороги и упал в Пьяну. ДТП случилось в районе поселка Пильна.

Известно, что одному пассажиру удалось выбраться. Он-то и попросил очевидцев вызвать спасателей. Судьба остальных людей, ехавших в авто, пока под вопросом. Их поиском занимаются водолазы.

Напомним, 18 июля Нижегородскую область атаковали беспилотники.