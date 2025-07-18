В Тольятти разнорабочий сорвал с рук жителя два золотых кольца и сдал в ломбард

Инцидент произошел в Центральном районе города. 53-летний местный оценил ущерб в 50 тыс. рублей, подчеркнули в областном ГУ МВД.
Пострадавший объяснил: в кафе познакомился с мужчиной. После распития спиртного пошел домой, но собеседник предложил проводить его. По пути последний толкнул потерпевшего, сорвал с рук два золотых кольца и убежал.
Правоохранители посетили место происшествия, поговорили с возможными очевидцами, проверили потенциальные точки сбыта и ранее судимых граждан рядом с проблемным участком. Далее задержали 47-летнего разнорабочего.
Во всем сознался и уточнил: похищенное сдал в ломбард. Деньги со сделки спустил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Злоумышленника заключили под стражу. Полицейские ищут изделия.
Ранее в Самарской области поймали мужчину, который забрал из магазина продукты и алкоголь на тысячу рублей.
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