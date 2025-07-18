Следком организовал проверку из-за годовалого мальчика, которой выпал из окна и разбился насмерть в Кумертау

Вчера утром, 17 июля, в башкирском городе Кумертау на улице Гафури произошла трагедия: малолетний ребенок погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.
Согласно предварительным данным, мальчик, которому был года и 10 месяцев, был дома вместе с уснувшей мамой. В это время ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал наружу. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.
По факту трагедии началась доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и члены семьи ребенка. Также изучаются условия проживания семьи и обстоятельства случившегося.
СК напоминает родителям о необходимости соблюдения мер безопасности:
— не оставлять детей без присмотра, особенно при открытых окнах;
— установить специальные фиксаторы на окна, ограничивающие их открывание;
— убрать мебель от окон, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.