В Нижегородской области водолазы ищут 4 человек из упавшего в реку УАЗа

По информации канала, в момент происшествия в салоне внедорожника находились пятеро человек: трое мужчин и две женщины, которые ехали на отдых. Из воды самостоятельно удалось выбраться лишь одному пассажиру. Спасся лишь один пассажир, который попросил очевидцев вызвать спасателей.