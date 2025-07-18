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В Нижегородской области водолазы ищут 4 человек из упавшего в реку УАЗа

В Нижегородской области, в районе поселка Пильна, внедорожник УАЗ с пятью людьми упал в реку. Один пассажир выбрался самостоятельно и сообщил о ЧП. Водолазы и спасатели ведут поисковые работы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области ведутся поиски водителя и троих пассажиров после того, как автомобиль УАЗ упал в реку Пьяна. Инцидент произошел накануне вечером в районе поселка Пильна, сообщает телеграм-канал Ni Mash.

По информации канала, в момент происшествия в салоне внедорожника находились пятеро человек: трое мужчин и две женщины, которые ехали на отдых. Из воды самостоятельно удалось выбраться лишь одному пассажиру. Спасся лишь один пассажир, который попросил очевидцев вызвать спасателей.

В настоящее время на месте происшествия работают водолазы, ведущие поиски пропавших.